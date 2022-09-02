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Резкое похолодание ожидается на севере Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Сентября 2022, 12:04
Резкое похолодание ожидается на севере Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни в западных, в северо-западных и северных регионах Казахстана резко похолодает, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В тыл циклона будут прорываться отдельные дождевые облака и еще более свежие воздушные массы. Южная половина страны останется в зоне сухой и жаркой погоды, сформированной малоподвижным циклоном», - говорится в сообщении.

Ожидается понижение температуры воздуха:

на западе ночью от +10+18 до +8+16°С, днем от +23+31 до +17+25°С,

на северо-западе ночью от +15+23 до 10+18°С, днем от +27+35 до +21+28 °С,

на севере страны от +15+23 до 8+16 °С, днем от +25+35 до +17+25°С,

в центре республики основной фон ночью +10+22°С, днем +30+38°С.

На востоке страны ожидается повышение температуры ночью от +4+15 до +10+18°С, днем от +22+27 до +30+38°С.

На юге и юго-востоке республики основной фон температуры ночью +15+25°С, днем +30+40°С.

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