Резкое похолодание на севере и сильные дожди на юге ожидаются 6-8 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана 6-8 апреля ожидается неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ»

По информации РГП «Казгидромет», 6-8 апреля на юге, 7-8 апреля на юго-востоке временами пройдут сильные дожди.

7 апреля под влиянием вторжения северо-западного антициклона из районов Скандинавии на северо-западе и севере страны ожидается резкое понижение температур воздуха, а также переход дождя в снег.

По республике - усиление ветра, туман, в южных регионах - с пыльной бурей и грозой, на севере, северо-западе – гололед. На севере и северо-западе ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2-12 мороза, днем до 5 мороза - 7 тепла.