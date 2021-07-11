Резко выросло число заболевших COVID-19 в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Костанайской области зарегистрирован 81 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,46%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент санэпидконтроля Костанайской области.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 40, г. Рудный - 16, г. Аркалык – 13, г. Житикара – 5, по 2 случая в им.Майлина и Карабалыкском районах, по 1 случаю в Сарыкольском, Карасуском и Костанайском районах.

«65 обследованы по самообращению, 11 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 - с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 71 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 июля 2021 г. зарегистрировано 17395 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16497 человек», - сообщили в пресс-службе департамента.

Напомним, с сегодняшнего дня, согласно матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана, Костанайская область находится в «красной» зоне.