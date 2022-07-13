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Резко возросло число заболевших ковидом в Казахстане
13 Июля 2022 07:56

Резко возросло число заболевших ковидом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 180,

в городе Алматы – 280,

в городе Шымкенте – 87,

в Акмолинской области – 8,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 67,

в Атырауской области – 17,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 35,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 56,

в Костанайской области – 9,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 8,

в СКО – 9,

в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 1 311 190 случаев.

Вчера сообщалось, что за сутки в стране зарегистрировали 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


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