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Резко возросло число заболевших коронавирусом казахстанцев

30 Ноября 2022, 08:47
Резко возросло число заболевших коронавирусом казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 144 человека. Еще три человека заболели пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

28 ноября сообщалось о 84 заболевших, 29 ноября - о 85 казахстанцах с КВИ. То есть за сутки число заболевших увеличилось сразу на 59 человек.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 396 тыс. 755 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 331 человек.


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