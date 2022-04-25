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    15:15, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Резко потеплеет в ближайшие три дня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни, 26-28 апреля, территория республики будет находиться под влиянием антициклона, что поспособствует прекращению осадков и активному прогреву воздушных масс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Днем на севере страны температура будет колебаться от 13-18 до 20-25 градусов тепла, в центре от 8-18 до 15-23 тепла, на юге от 18-28 до 23-30 тепла, на западе температурный фон составит 20-28 тепла, на востоке 10-18 тепла, а на юго-востоке 17-25 градусов тепла.

    Лишь на западе и в горных и предгорных районах республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами. В центре, на востоке и в горных регионах в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге, юго-западе Казахстана - усиление ветра с пыльной бурей.

    Теги:
    Погода Казгидромет
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