Резкий всплеск ОРВИ зафиксировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Резкий всплеск ОРВИ отмечается этой осенью в Алматы. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК Алматы сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С. Байгабулов призвал алматинцев продолжать соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, так как в приграничных странах ситуация с COVID-19 ухудшается. Тем более, что коронавирус может маскироваться под ОРВИ.

«Несмотря на то, что эпидобстановка в Алматы развивается по оптимистичному сценарию, не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты, нужно чаще мыть руки, обрабатывать антисептиками, соблюдать дистанцию, проветривать помещения. Обезопасить себя поможет вакцинация. Стоит помнить, что мы находимся в «желтой» зоне, что предполагает усиление контроля за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом», - сказал заместитель руководителя ДСЭК.

По данным санврачей, с 1 сентября зафиксировано 74 426 случаев ОРВИ среди горожан. В прошлом году за аналогичный период был всего 17 731 случай.

С. Байгабулов подчеркнул, что ОРВИ делают людей более уязвимыми перед коронавирусом.

К слову, грипп в Алматы не зарегистрирован. Тем временем в городе продолжается активная вакцинация как против коронавируса, так и против гриппа. Прививки от гриппа уже получили 105 114 жителей, большая часть вакцинирована за счет бюджетных средств.

«Продолжается кампания по иммунизации против коронавируса. В Алматы уровень коллективного иммунитета составляет 55,2%, из которых 47,2% из числа вакцинированных граждан и 8% из числа переболевших с начала года. Нам необходимо сформировать надежную иммунную прослойку и вакцинировать 80% населения», - отметил С. Байгабулов.

Заместитель руководителя ДСЭК сообщил, что по-прежнему подвержены риску заражения коронавирусом непривитые граждане. К примеру, из 1033 заболевших КВИ за неделю вакцинированы 194 человека, остальные 81% - непривитые.

Эпидемиологи считают, что чаще всего заражаются те граждане, которые уклоняются от вакцинации. Анализ показал, что более 30% зараженных - это самозанятые или безработные, чуть больше 20% - пенсионеры, 19,5% - работники предприятий. Число заразившихся школьников составляет 14% и детей дошкольного возраста- 6%.

Следует отметить, что 94% школьников заразились не в классах, а дома при контактах со взрослыми членами семьи.

Основными местами заражения по-прежнему остаются объекты торговли - 28%, общественный транспорт - 21,4%, контакты в семьях- 22,3% и рынки - 8%.