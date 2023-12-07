Резкий скачок заболевших корью зарегистрировали в Костанайской области

За начало декабря количество заболевших корью превысило 27 человек, в то время как за весь ноябрь - всего 32. Общее число инфицированных составило 152 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых лиц, которые составляют 56,5% (82 случая). Возрастная структура заболевших корью в основном

представлена детьми до 14 лет, удельный вес составляет 64,1%(93 ребенка).

Для предотвращении распространения заболевания в регионе проводится дополнительная иммунизация. Ей подлежит более 44,5 тысяч человек, по состоянию на сегодняшний день привито 2383, что составляет 5,4% от подлежащих вакцинации.