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    11:30, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Резкий скачок заболевших корью зарегистрировали в Костанайской области

    вакцинация
    Фото: Kazinform

    За начало декабря количество заболевших корью превысило 27 человек, в то время как за весь ноябрь - всего 32. Общее число инфицированных составило 152 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых лиц, которые составляют 56,5% (82 случая). Возрастная структура заболевших корью в основном
    представлена детьми до 14 лет, удельный вес составляет 64,1%(93 ребенка).

    Для предотвращении распространения заболевания в регионе проводится дополнительная иммунизация. Ей подлежит более 44,5 тысяч человек, по состоянию на сегодняшний день привито 2383, что составляет 5,4% от подлежащих вакцинации.

    Теги:
    Костанайская область Корь
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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