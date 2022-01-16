+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Резкий скачок заболеваемости КВИ зафиксирован в Костанайской области

16 Января 2022 19:58
Поделиться:
Резкий скачок заболеваемости КВИ зафиксирован в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Число заболевших коронавирусной инфекцией в Костанайской области, державшее в последние несколько дней на уровне 100 случаев в сутки, сегодня перевалило за 170. Данные озвучили в областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Почему актюбинские школьники 1-2 классов будут учиться офлайн
Новый рекордный уровень заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Германии Карагандинская молодёжь обсудила инициативы Главы государства Обучение и трудоустройство: как реализуется программа «Еңбек» в Костанайской области

Если за 14 января число зарегистрированных случаев в регионе было чуть больше 100, за 15 января цифра значительно выше.

«15 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 179 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,42 %. 165 обследованы по самообращению, 11 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 - с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных лиц 169 - с симптомами заболевания, 10 бессимптомных»,- прокомментировали в облштабе.

В разрезе регионов больше всего заболевших зафиксировано в Костанае - 93 случая в сутки, чуть меньше в Рудном – 60, в Аркалыке – 9, по 4 случая - в Лисаковске и Аулиекольском районе, по 3 случая - в Алтынсаринском и Федоровском районах, Денисовский район – 2, Мендыкаринский – 1 случай.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 15 января 2022 года зарегистрировано 41 130 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных – 41 469 человек. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 348 840 человек, вторым компонентом - 331 379.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Почему актюбинские школьники 1-2 классов будут учиться офлайн
Новый рекордный уровень заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Германии
Карагандинская молодёжь обсудила инициативы Главы государства
Обучение и трудоустройство: как реализуется программа «Еңбек» в Костанайской области
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
2 Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров
3 Минздрав РК о беспорядках: некоторые пострадавшие не понимали государственный и русский языки
4 Беспорядки в Казахстане: в Генпрокуратуре привели полную хронологию событий
5 Ход реализации поручений и инициатив Главы государства обсудили в Алматинской области
6 Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
Читайте также
Служба госохраны РК направила однодневный заработок семьям погибших сотрудников силовых структур
Новый рекордный уровень заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Германии
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров
Минздрав РК о беспорядках: некоторые пострадавшие не понимали государственный и русский языки
Беспорядки в Казахстане: в Генпрокуратуре привели полную хронологию событий
Ход реализации поручений и инициатив Главы государства обсудили в Алматинской области
Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив