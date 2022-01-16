Резкий скачок заболеваемости КВИ зафиксирован в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Число заболевших коронавирусной инфекцией в Костанайской области, державшее в последние несколько дней на уровне 100 случаев в сутки, сегодня перевалило за 170. Данные озвучили в областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Если за 14 января число зарегистрированных случаев в регионе было чуть больше 100, за 15 января цифра значительно выше.

«15 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 179 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,42 %. 165 обследованы по самообращению, 11 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 - с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных лиц 169 - с симптомами заболевания, 10 бессимптомных»,- прокомментировали в облштабе.

В разрезе регионов больше всего заболевших зафиксировано в Костанае - 93 случая в сутки, чуть меньше в Рудном – 60, в Аркалыке – 9, по 4 случая - в Лисаковске и Аулиекольском районе, по 3 случая - в Алтынсаринском и Федоровском районах, Денисовский район – 2, Мендыкаринский – 1 случай.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 15 января 2022 года зарегистрировано 41 130 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных – 41 469 человек. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 348 840 человек, вторым компонентом - 331 379.