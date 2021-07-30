Резкий рост заболеваний COVID-19 зафиксирован в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Оперативный штаб Байконура представил данные санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 в городе Байконуре с начала 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно анализу, с 1 января по 25 июля 2021 года (включительно) на территории города Байконура выявлено 527 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Причем, 61 % - это заболевшие в период с января по июнь 2021 года, а 39 % - только за один месяц, июль 2021 года.

Особенно резкий рост заболеваний зафиксирован в последнее время. Если 21 июля 2021 года было зарегистрировано всего 1633 случая заражений, то на сегодняшний день, 29 июля, эта цифра выросла до 1716, то есть за неделю заболели 83 человека, умерли 6 человек. На данный момент на лечении в инфекционном стационаре находится 36 больных.

В числе возможных причин такого резкого роста заболеваемости COVID-19 на территории города Байконура в июле текущего года оперативный штаб называет завозной характер, сезонность использования ежегодных оплачиваемых отпусков, а также формальное соблюдение гражданами требований карантина.

Секретариат городского оперативного штаба в этой сложной эпидемиологической ситуации призвал байконурцев к соблюдению действующих строгих ограничительных мер.

Напомним, карантин на территории города Байконура продлен до 16 августа.