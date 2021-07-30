+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Резкий рост заболеваний COVID-19 зафиксирован в Байконуре

30 Июля 2021 13:37
Поделиться:
Резкий рост заболеваний COVID-19 зафиксирован в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Оперативный штаб Байконура представил данные санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 в городе Байконуре с начала 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Японии планируют продлить режим ЧС из-за роста случаев КВИ
Антирекорд по заражению коронавирусом зарегистрирован в Актюбинской области Рекордное число инфицированных КВИ за сутки зарегистрировали в СКО Потеря слуха, тромбоз вен: что нужно знать о дельта-штамме

Согласно анализу, с 1 января по 25 июля 2021 года (включительно) на территории города Байконура выявлено 527 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Причем, 61 % - это заболевшие в период с января по июнь 2021 года, а 39 % - только за один месяц, июль 2021 года.

Особенно резкий рост заболеваний зафиксирован в последнее время. Если 21 июля 2021 года было зарегистрировано всего 1633 случая заражений, то на сегодняшний день, 29 июля, эта цифра выросла до 1716, то есть за неделю заболели 83 человека, умерли 6 человек. На данный момент на лечении в инфекционном стационаре находится 36 больных.

В числе возможных причин такого резкого роста заболеваемости COVID-19 на территории города Байконура в июле текущего года оперативный штаб называет завозной характер, сезонность использования ежегодных оплачиваемых отпусков, а также формальное соблюдение гражданами требований карантина.

Секретариат городского оперативного штаба в этой сложной эпидемиологической ситуации призвал байконурцев к соблюдению действующих строгих ограничительных мер.

Напомним, карантин на территории города Байконура продлен до 16 августа.


Подписывайтесь на наш канал:

#Байконур   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Новости по теме
В Японии планируют продлить режим ЧС из-за роста случаев КВИ
Антирекорд по заражению коронавирусом зарегистрирован в Актюбинской области
Рекордное число инфицированных КВИ за сутки зарегистрировали в СКО
Потеря слуха, тромбоз вен: что нужно знать о дельта-штамме
Популярное
1 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
2 Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
3 Президенту доложили о подготовке к учебному году
4 Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области
5 За увеселительными заведениями «следят» в Карагандинской области
Читайте также
Рекордное число инфицированных КВИ за сутки зарегистрировали в СКО
Потеря слуха, тромбоз вен: что нужно знать о дельта-штамме
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив