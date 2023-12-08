Резкий рост заболеваемости корью отмечают в СКО

В Северо-Казахстанской области зарегистрировали 200 случаев подозрения на корь, из них 107 лабораторно подтверждены. Неделю назад заболевших было 75, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов на брифинге сообщил, что из 107 случаев кори 94 приходятся на Петропавловск. Из них 47 – это курсанты Академии Нацгвардии РК.

Единичные случаи кори выявили в Айыртауском, Кызылжарском Мамлютском, Аккайынском, Жамбылском и районе М. Жумабаева районах.

- По возрастной структуре наибольшее количество случаев зарегистрировано среди граждан 15 лет и старше – 67 случаев и среди детей до 14 лет – 40 человек. Школьников – 11, четверо студентов, 20 детей, не посещающих сады и школы. Среди случаев кори в 93% заболевшие не были привиты. Из них 22 по причине отказа по личным убеждениям, семь - по медотводу, шесть не достигли возраста вакцинации. Неизвестный статус вакцинации у 40 человек, неполный курс – у 24 жителей региона, - рассказал А.Кушбасов.

Против кори по области дополнительно привили 5 380 детей, или 20% от общего числа подлежащих вакцинации.

В регионе имеются более 6,9 тыс. доз противокоревой вакцины.