Резкий рост заболеваемости коронавирусом отмечен в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Третьи сутки подряд в материковом Китае наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В последние дни в материковом Китае наблюдаются всплески заражения коронавирусом, носящие локальный характер, из которых большинство составляют бессимптомные случаи.

Как пишут местные СМИ, высокие ежесуточные показатели заболеваемости КВИ в КНР уже превышают показатели, наблюдавшиеся в первые дни вспышки COVID-19 в начале 2020 года.

Очаги распространения COVID-19 затронули по меньшей мере 17 китайских провинций, автономных районов и городов центрального подчинения, включая, такие мегаполисы, как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

Режим полной изоляции введен в 9-миллионном городе Чанчунь (административный центр северо-восточной провинции Цзилинь), закрыты все образовательные учреждения, торговые точки и общественные заведения (кроме ограниченного списка супермаркетов и аптек), полностью прекращена работа городского общественного транспорта. Стартует второй раунд общегородского тестирования на коронавирус.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае выявлено 476 подтвержденных локальных случаев заражения коронавирусом и 1048 бессимптомных случаев.