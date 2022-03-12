Резкий рост заболеваемости коронавирусом отмечен в Китае
В последние дни в материковом Китае наблюдаются всплески заражения коронавирусом, носящие локальный характер, из которых большинство составляют бессимптомные случаи.
Как пишут местные СМИ, высокие ежесуточные показатели заболеваемости КВИ в КНР уже превышают показатели, наблюдавшиеся в первые дни вспышки COVID-19 в начале 2020 года.
Очаги распространения COVID-19 затронули по меньшей мере 17 китайских провинций, автономных районов и городов центрального подчинения, включая, такие мегаполисы, как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.
Режим полной изоляции введен в 9-миллионном городе Чанчунь (административный центр северо-восточной провинции Цзилинь), закрыты все образовательные учреждения, торговые точки и общественные заведения (кроме ограниченного списка супермаркетов и аптек), полностью прекращена работа городского общественного транспорта. Стартует второй раунд общегородского тестирования на коронавирус.
По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае выявлено 476 подтвержденных локальных случаев заражения коронавирусом и 1048 бессимптомных случаев.