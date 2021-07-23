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Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Атырауской области

23 Июля 2021 12:33
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Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 489 заболевших: таков суточный прирост носителей Covid-19 в Атырауской области. Ранее максимально за день выявляли 350 инфицированных. Резкий рост заболеваемости наблюдается в Атырау и Жылыойском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 489 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 278 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 29 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 86 заболевших, в Индерском районе - 23, в Исатайском - 23, Кызылкугинском - 6, Курмангазинском - 19, в Макатском - 6, в Махамбетском районе - 19 человек. Заболевание у 372 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 117 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 186 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 2 848 человек, в модульной больнице - 197, во второй областной больнице – 207 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 100, в кардиоцентре - 110, в ж/д больнице - 108 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 295. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 165 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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