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Резкий рост заболеваемости COVID-19 отмечают в СКО
11 Августа 2022 18:43

Резкий рост заболеваемости COVID-19 отмечают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали сразу 78 новых случаев заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, наибольшее число инфицированных выявили в Петропавловске – 30 человек. Остальные случаи коронавируса приходятся на 10 районов области. Больше всего положительных результатов ПЦР-исследований в Кызылжарском районе и М.Жумабаева - 13 и шесть, соответственно. В восьми районах – от одного до пяти случаев.

За последние две недели COVID-19 обнаружили у 568 человек. Рост по сравнению с аналогичным периодом – в 2,8 раза. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, регион еще находится в «зеленой» зоне.

За период пандемии по области выявили свыше 45,2 тыс. инфицированных коронавирусом.


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