Резкий рост случаев заболевших коронавирусом отмечен в странах Африки

ПРЕТОРИЯ. КАЗИНФОРМ – По данным на воскресенье, число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 300 тысяч человек. Из них 13 тысяч больных умерло, 92 тысячи выздоровело. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

Резкий рост случаев отмечен в странах Африки. Covid-19 подтвержден у 1198 человек. До сих пор ситуация на Африканском континенте была одной из самых благоприятных в мире.

Власти Британии предупреждают граждан, что темпы распространения коронавируса на острове нарастают. За последние сутки в одном только Уэльсе умерли семь пациентов.

Медики отмечают, что все они входили в группу риска: некоторые были старше 70 лет, другие страдали хроническими заболеваниями.

Всего число заразившихся по всей стране превысило 5 тысяч, а общее число жертв приближается к 250.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что столица находится в самом бедственном положении - 88 смертельных случаев.

Он сказал, что хотел бы оставить некоторые линии метро открытыми, чтобы работники ключевых отраслей - врачи, пожарные, работники городских служб - могли добираться до работы. Всех остальных мэр призывает воздержаться от поездок в общественном транспорте.

Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в социальных сетях поздравление в День матери, который в Британии отмечается в это воскресенье: «Всем мамам - молодым и пожилым, семьям, которые отмечают сегодняшний день вместе или порознь: мы думаем о вас в это тяжелое время».

В Австралии закрываются пабы, клубы, кинотеатры, казино, церкви и молельные дома. Кафе и рестораны переходят на обслуживание в режиме take away (на вынос).

Доставка на дом и супермаркеты продолжат работать в обычном графике.

Об ужесточении мер премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил после экстренного совещания кабинета министров.

О закрытии школ по всей стране речь пока не идет, но некоторые штаты заявили, что могут принять такое решение на местном уровне.

Число заразившихся Covid-19 в Австралии резко подскочило в последние несколько дней и составляет 1315.

В итальянской Ломбардии, где от коронавируса умерло уже более 3000 человек, с этого дня запрещена любая активность на улице, даже пробежки в одиночку.

Италия побила новый печальный рекорд: за последние сутки в стране скончалось почти 800 человек.

Индия ввела комендантский час сроком на 14 часов. Если власти сочтут эту меру по сдерживанию вируса эффективной, она будет введена на постоянной основе до дальнейшего распоряжения.

Сообщается, что многочисленное население страны в основном неукоснительно соблюдает комендантский час.

Число заболевших коронавирусом в Иране достигло 21 638 человек

Число зараженных в Таиланде выросло на треть и достигло 600 человек, большинство случаев зафиксировано в Бангкоке. Медики предупреждают, что, возможно, город придется закрыть на карантин.

В Южной Корее вопреки призывам правительства воздержаться от массовых собраний в сотнях церквей прошли воскресные службы.

В Индонезии спортивную деревню, построенную специально для размещения участников Азиатских игр-2008, экстренно переоборудуют во временную больницу на четыре с лишним тысячи коек.

Индонезия занимает четвертое место в мире по количеству населения. Официально там зарегистрировано более 500 случаев заражения Covid-19, однако медики считают, что реальная цифра гораздо выше.