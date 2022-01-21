Резкий рост случаев КВИ наблюдается в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня в ходе брифинга в РСК сообщили представители департамента санэпиднадзора и управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За сутки, по данным эпидемиологов, в регионе было выявлено 586 случаев КВИ. Однако, по словам главного санврача, омикрон-штамма в области не выявлено.
«С 13 января Актюбинская область находится в «красной» зоне по коронавирусу. Наблюдается ежедневный прирост случаев КВИ. Так, за сутки было выявлено 586 новых случаев. Заболеваемость выросла в 3 раза. Среди заболевших большая часть лица среднего возраста», - сообщила руководитель департамента санэпиднадзора Райхан Койшанова.
По ее словам, с января в регионе заболели КВИ 274 школьника. Однако на сегодняшний день школьники будут учиться частично онлайн и офлайн, как было объявлено ранее согласно постановлению санврача.
«Омикрон-штамма в области не зарегистрировано. По официальным данным, данный штамм зарегистрирован в Нур-Султане и Алматы.С января в регионе зарегистрировано 274 случаев КВИ среди школьников. В городских школах, где учатся более 600 человек, обучение проводится в дистанционном формате, в сельских - в штатном режиме. Также в городских школах 1-2 классы обучаются в штатном режиме, 3-4-5 классы учатся в дежурных классах, остальные классы учатся в онлайн режиме», - сказала она.
По словам замруководителя управления здравоохранения Айгуль Аманжуловой, в регионе продолжается вакцинация населения. Привито более 9 тысяч человек вакциной Pfizer.
«Вакциной Pfizer привито 5606 подростков, 2805 кормящих, 732 беременные женщины. Всего вакцинировано первым компонентом 382980 человек, вторым компонентом - 358991 человек, ревакцинировано 43421 человек», - сказала она.
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