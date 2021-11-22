Резкий рост интернет-мошенничества отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие цифровых технологий повлекло рост хищений, совершаемых с их использованием. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие цифровых технологий повлекло рост хищений, совершаемых с их использованием. В последнее время широкий общественный резонанс вызывают интернет-мошенничества. Если в 2019 году в Казахстане их количество составляло 7 тыс. 700, то по итогам 2020 года – уже свыше 14 тыс. преступлений», - сказал Канат Нурмагамбетов.

Согласно озвученным данным, за 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких преступлений увеличилось на 80% до 17 тысяч 800 преступлений.