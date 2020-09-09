Режиссер Сергей Азимов ищет родственников Кассе Себеро в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанскую область приехал известный кинорежиссер Сергей Азимов для съемок документального фильма «Поиск неизвестного солдата», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С. Азимов надеется найти родственников солдата, погибшего в 1943-м году в Югославии и похороненного под именем Кассе Себеро неподалеку от словенского городка Повира, на границе с Италией.

На брифинге режиссер рассказал историю о солдате из Казахстана, который забросал гранатами комендатуру немецких и итальянский войск и получил тяжелые ранения. За героем ухаживали местные жители, прятали его в местной церкви. Солдат умер. Его тайно похоронили на местном кладбище вблизи костела под именем Кассе Себеро. За могилой всю жизнь ухаживал священник. Он же поставил надгробную плиту.

«Нам удалось отснять церковную книгу. В графе «Фамилия» было записано «Кассе Себеро». Казалось бы, никак не созвучно с традиционными казахскими именами. Однако местные жители утверждают, что это был воин именно азиатской национальности. В церковной книге записано: «Казахстанская область, Октябрьский район, колхоз Баганаты». Методом анализа, с огромной долей вероятности «Кассе Себеро» – это Северо-Казахстанская область. И на самом деле, мы проверили: по Казахстану Октябрьский район и колхоз Баганат существуют только в Северо-Казахстанской области. Одна из главных целей нашего обращения – попытка найти какие-то сведения о нем. Я хочу обратиться к местному населению: может, кто-то что-то знает. Может, есть дети, внуки, правнуки, которые слышали о том, что их дедушка, отец воевал, погиб, без вести пропал», - сказал С. Азимов.

Режиссер отметил, что в регионе проделали огромную работу по установлению всех, кого призвали из села Баганаты, ныне это района Шал акына.

«Мы были и снимали в этом поселке Баганаты. Там усилиями местных жителей создан памятный комплекс, и все до одной фамилии высечены на этом обелиске. Мы были в райвоенкомате, в архиве. Получили данные на большинство из тех, кого призвали из этого колхоза. Есть три фамилии, о которых вообще ничего неизвестно», - добавил С. Азимов.

Директор областного государственного архива Сауле Маликова рассказала, что работали с районными архивами, краеведами, которые составляли списки участников войны и тех, кто не вернулся с фронта.

«16 человек из этого аула либо погибли, либо пропали без вести. Можно предположить, что похороненный в Словении солдат воевал в партизанском отряде. Мы продолжим исследовательскую работу, и думаю, придет время, когда сможем назвать точное имя этого человека. Символично, что из этого села есть воин, который участвовал в движении сопротивления и он похоронен в Италии», - сказала С. Маликова.