Режиссер киножурнала «Ералаш» выразила благодарность жамбылским полицейским
Гражданка Российской Федерации Марина Сулейманова выразила благодарность сотрудникам батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области за оперативные поиски ее кошелька с важными документами, деньгами и ключами от квартиры, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Женщина оставила свой бумажник в такси. После прибытия на таможенный пункт пропуска она поняла, что потеряла его и сразу же обратилась к сотруднику полиции. В ходе проведения комплекса мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения, инспектором патрульной полиции Мадияром Асубаевым был установлен автотранспорт. За короткое время портмоне с ценными вещами в целости и сохранности было возвращено владелице.
— Буквально за полчаса полицейский оперативно нашел и вернул мне утерянную вещь. Я уже была в отчаянии, так как находилась в чужой стране, не знала к кому обратиться и что делать. Но патрульный инспектор меня успокоил и пообещал найти кошелек. Выражаю огромную благодарность жамбылским полицейским за такую поддержку, профессиональную работу и отличную службу. Восхищена высокими результатами и активной позицией сотрудника полиции, он незамедлительно среагировал на мое обращение, — добавила Марина Сулейманова.