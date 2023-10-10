Режиссер киножурнала «Ералаш» выразила благодарность жамбылским полицейским

Гражданка Российской Федерации Марина Сулейманова выразила благодарность сотрудникам батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области за оперативные поиски ее кошелька с важными документами, деньгами и ключами от квартиры, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина оставила свой бумажник в такси. После прибытия на таможенный пункт пропуска она поняла, что потеряла его и сразу же обратилась к сотруднику полиции. В ходе проведения комплекса мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения, инспектором патрульной полиции Мадияром Асубаевым был установлен автотранспорт. За короткое время портмоне с ценными вещами в целости и сохранности было возвращено владелице.