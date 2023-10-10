РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:16, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Режиссер киножурнала «Ералаш» выразила благодарность жамбылским полицейским

    зко
    Фото: Polisia.kz

    Гражданка Российской Федерации Марина Сулейманова выразила благодарность сотрудникам батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области за оперативные поиски ее кошелька с важными документами, деньгами и ключами от квартиры, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    Женщина оставила свой бумажник в такси. После прибытия на таможенный пункт пропуска она поняла, что потеряла его и сразу же обратилась к сотруднику полиции. В ходе проведения комплекса мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения, инспектором патрульной полиции Мадияром Асубаевым был установлен автотранспорт. За короткое время портмоне с ценными вещами в целости и сохранности было возвращено владелице.

    — Буквально за полчаса полицейский оперативно нашел и вернул мне утерянную вещь. Я уже была в отчаянии, так как находилась в чужой стране, не знала к кому обратиться и что делать. Но патрульный инспектор меня успокоил и пообещал найти кошелек. Выражаю огромную благодарность жамбылским полицейским за такую поддержку, профессиональную работу и отличную службу. Восхищена высокими результатами и активной позицией сотрудника полиции, он незамедлительно среагировал на мое обращение, — добавила Марина Сулейманова. 

    Теги:
    полиция Западно-Казахстанская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!