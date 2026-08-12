Режимные ограничения временно сняли на четырех участках Каспия
На отдельных участках побережья Каспийского моря в Казахстане временно приостановили действие режимных ограничений, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий приказ от 3 августа 2026 года подписал председатель Комитета национальной безопасности Казахстана.
Согласно документу, ограничения приостанавливаются до 31 декабря 2026 года на четырех участках казахстанского сектора Каспийского моря. В перечень вошли территории:
- от мыса Тюб-Караган до мыса Урдюк;
- от нежилого поселка Саура до мыса Сагындык;
- от мыса Скалистый до мыса Песчаный;
- от мыса Песчаный до мыса Адамтас.
При этом действие приказа не распространяется на районы морской экономической деятельности, включая морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры.
В обозначенной акватории разрешается свободный выход в море на расстояние до двух морских миль. Также допускается плавание и эксплуатация казахстанских маломерных самоходных и несамоходных надводных и подводных судов, а также средств передвижения по льду.
Указанные суда и средства могут использоваться физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спортивных целей.
Приказ вступает в силу 22 августа 2026 года.
Стоит отметить, сегодня, 12 августа, празднуется день Каспийского моря. В этот день 20 лет назад вступила в силу Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская Конвенцияч