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    Режимные ограничения временно сняли на четырех участках Каспия

    На отдельных участках побережья Каспийского моря в Казахстане временно приостановили действие режимных ограничений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Каспий
    Фото: Аягоз Избасарова / Kazinform

    Соответствующий приказ от 3 августа 2026 года подписал председатель Комитета национальной безопасности Казахстана.

    Согласно документу, ограничения приостанавливаются до 31 декабря 2026 года на четырех участках казахстанского сектора Каспийского моря. В перечень вошли территории:

    • от мыса Тюб-Караган до мыса Урдюк;
    • от нежилого поселка Саура до мыса Сагындык;
    • от мыса Скалистый до мыса Песчаный;
    • от мыса Песчаный до мыса Адамтас.

    При этом действие приказа не распространяется на районы морской экономической деятельности, включая морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры.

    В обозначенной акватории разрешается свободный выход в море на расстояние до двух морских миль. Также допускается плавание и эксплуатация казахстанских маломерных самоходных и несамоходных надводных и подводных судов, а также средств передвижения по льду.

    Указанные суда и средства могут использоваться физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спортивных целей.

    Приказ вступает в силу 22 августа 2026 года.

    Стоит отметить, сегодня, 12 августа, празднуется день Каспийского моря. В этот день 20 лет назад вступила в силу Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская Конвенцияч

    Туризм Каспийское море КНБ
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор