Режим успокоения для водителей действует на 22 перекрестках в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Режим «успокоения», когда для всех участников дорожного движения на перекрестке горит красный свет, введен на 22 участках в Нур-Султане. Режим применяется в работе светофоров на пересечениях 6-ти и 8-ми полосных магистралей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые новшество внесено на перекрестке улицы Богенбай батыра – проспекта Республики. Согласно анализу, до изменений на этом перекрестке совершено 17 учетных ДТП, зафиксировано 284 факта без пострадавших, а после внесения изменений учетных ДТП не было, и совершено всего 8 аварий без пострадавших», - сообщили в столичном департаменте полиции.

В прошлом году режим «успокоения» введен на 12-ти участках, с начала года внедрен ещё на десяти. В том числе перекрестки улицы Богенбай батыра и проспекта Республики, Женис - Кенесары, на улицах Московской, Молдагуловой, Алтынсарина, Есенберлина, Богенбай батыра. А также на пересечении Момышулы и Сатпаева, Жумабаева, Улы Дала и Сауран, Акмешит, Сыганак и Туркестан, Акмешит, Сауран и других.

Также, по информации полиции, для обеспечения безопасных левых поворотов, в том числе общественного транспорта, в прошлом году обустроена 101 дополнительная секция. После установки допсекций количество ДТП, произошедших по вине водителей, не уступивших транспорту, движущемуся со встречного направления, снижено на 30%.

Для повышения комфортных условий водителей применяются дорожные знаки 5.8.1 – направление движения по полосам. В прошлом году обустроено на 45-ти участках, с начала этого года – на 17-ти.

Ранее сообщалось, что с начала года в столице зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, около 28 тыс. нарушений правил дорожного движения. В результате ДТП погибли трое человек, травмированы – 121.