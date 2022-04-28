Режим успокоения для водителей действует на 22 перекрестках в Нур-Султане
«Впервые новшество внесено на перекрестке улицы Богенбай батыра – проспекта Республики. Согласно анализу, до изменений на этом перекрестке совершено 17 учетных ДТП, зафиксировано 284 факта без пострадавших, а после внесения изменений учетных ДТП не было, и совершено всего 8 аварий без пострадавших», - сообщили в столичном департаменте полиции.
В прошлом году режим «успокоения» введен на 12-ти участках, с начала года внедрен ещё на десяти. В том числе перекрестки улицы Богенбай батыра и проспекта Республики, Женис - Кенесары, на улицах Московской, Молдагуловой, Алтынсарина, Есенберлина, Богенбай батыра. А также на пересечении Момышулы и Сатпаева, Жумабаева, Улы Дала и Сауран, Акмешит, Сыганак и Туркестан, Акмешит, Сауран и других.
Также, по информации полиции, для обеспечения безопасных левых поворотов, в том числе общественного транспорта, в прошлом году обустроена 101 дополнительная секция. После установки допсекций количество ДТП, произошедших по вине водителей, не уступивших транспорту, движущемуся со встречного направления, снижено на 30%.
Для повышения комфортных условий водителей применяются дорожные знаки 5.8.1 – направление движения по полосам. В прошлом году обустроено на 45-ти участках, с начала этого года – на 17-ти.
Ранее сообщалось, что с начала года в столице зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, около 28 тыс. нарушений правил дорожного движения. В результате ДТП погибли трое человек, травмированы – 121.