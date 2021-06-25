Режим работы ТРЦ изменится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно новому постановлению главного государственного врача Нур-Султана изменен режим работы ТРЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Режим работы торгово-развлекательных центров изменили в будние дни с 10 до 17 часов с запретом функционировать в субботние и воскресные дни.

«Организация работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них аптек, минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения настоящим Постановлением и объектов предпринимательства участвующих в проекте «Ashyq»)», - говорится в постановлении.

При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq».

Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме, за исключением фудкортов участвующих в проекте «Ashyq», для которых действуют критерии согласно приложения 4 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата).

Новое постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 июня 2021 года.

Более подробно с постановлением можно ознакомиться по ссылке.