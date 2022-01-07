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    20:29, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Режим работы транспортных средств предпринимателей на период режима ЧП озвучен в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны правила передвижения транспортных средств субъектов бизнеса во время комендантского часа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    І. Субъектам бизнеса (торговым объектам и рынкам, магазинам, аптекам и другим объектам) на период действия чрезвычайного положения необходимо:

    1. Обеспечить график работы с 8 часов 00 минут до 22 часов 00 минут;

    2. Руководителям субъектов бизнеса принять дополнительные меры безопасности объектов, для исключения случаев мародёрства, хищения товаров и порчу имущества;

    3. Организовать бесперебойную поставку продовольственных и не продовольственных товаров, сырья, материалов в соответствии с графиком работы до наступления комендантского часа, кроме организаций с трехсменным графиком работы и перевозчиков социально-значимых продовольственных товаров.

    ІІ. Обеспечить беспрепятственное передвижение во время комендантского часа транспортных средств организаций согласно Приложению-1, которое ежедневно до 13:00 часов утверждается заместителем коменданта города Нур-Султан и предоставляется в Департамент полиции города Нур-Султан.

    На основании Приложения-1 выдается специальный пропуск на автотранспортное средство, выдаваемое ежедневно уполномоченным органом в сфере предпринимательства в городе Нур-Султан.

    ІІІ. Для организаций, чья деятельность разрешена во время комендантского часа для передвижения транспортных средств необходимо при себе иметь:

    · удостоверение личности или паспорт (водитель и сотрудники);

    · специальный пропуск на автотранспортное средство;

    · касательно товаров: товарная накладная с подтверждением точки выезда и адреса доставки в оригинале;

    При перевозке сотрудников с трехсменным графиком работы документ подтверждающий место работы (справка с места работы и т.д.) на время чрезвычайного положения в оригинале;

    *адрес доставки и организация указанная в документе, подтверждающем место работы должны совпадать.

    Субъектам бизнеса с трехсменным графиком работы обеспечить централизованной перевозкой сотрудников на постоянно закрепленном транспортном средстве.

    Напомним, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям города. Он напомнил, что в ряде регионов Казахстана бесчинствуют радикально настроенные сторонники беспорядков.


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