НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Режим работы общественного транспорта в Нур-Султане остается без изменений с 27 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продлить работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние и субботние дни согласно штатного расписания, с запретом в воскресные дни», - говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача Нур-Султана.

Также междугородние внутриобластные автобусные и микроавтобусные перевозки будут работать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

«При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков», - отмечается в документе.

Напомним, режим работы торгово-развлекательных центров изменили в будние дни с 10:00 часов до 17:00 часов с запретом функционировать в субботние и воскресные дни.

Новое постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 июня 2021 года.

Более подробно с постановлением об ужесточении карантинных мер в столице можно ознакомиться по ссылке.