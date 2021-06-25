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    20:54, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Режим работы общественного транспорта в Нур-Султане остается без изменений

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Режим работы общественного транспорта в Нур-Султане остается без изменений с 27 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продлить работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние и субботние дни согласно штатного расписания, с запретом в воскресные дни», - говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача Нур-Султана.

    Также междугородние внутриобластные автобусные и микроавтобусные перевозки будут работать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

    «При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков», - отмечается в документе.

    Напомним, режим работы торгово-развлекательных центров изменили в будние дни с 10:00 часов до 17:00 часов с запретом функционировать в субботние и воскресные дни.

    Новое постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 июня 2021 года.

    Более подробно с постановлением об ужесточении карантинных мер в столице можно ознакомиться по ссылке.


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