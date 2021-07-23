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Режим работы кафе и ресторанов сократят в Нур-Султане

23 Июля 2021 23:15
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Режим работы кафе и ресторанов сократят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с 26 июля изменят режим работы кафе и ресторанов. Соответствующее постановление подписано главным санврачом города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно постановлению объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, в том числе на открытом воздухе (летние залы), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест будут работать с установлением графика работы в будние дни с 07:00 часов до 12:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq», для которых устанавливается график работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни, доставка и вынос еды в штатном режиме.

«Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq», до 30 человек)»», - говорится в документе.

Для объектов общественного питания по типу столовых, независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест внутри помещения устанавливается график работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни».

Напомним, карантин снова ужесточают в Нур-Султане с 26 июля.



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Автор:

Акбота Кузекбай

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