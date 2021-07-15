Режим работы кафе и ресторанов снова сократят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно новому постановлению главного государственного врача Нур-Султана будет сокращен режим работы ресторанов и кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что с 17 июля вступит в действие новое постановление об ужесточении карантинных мер в Нур-Султане.

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, в том числе на открытом воздухе (летние залы) будут работать:

с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест с установлением графика работы в будние дни с 07:00 часов до 17:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни, доставка и вынос еды в штатном режиме, за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq», для которых устанавливается график работы в будние дни с 07:00 до 20:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq»);

Объекты общественного питания по типу столовых, независимо от места расположения будут работать: с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест внутри помещения с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 до 21:00 часа.

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