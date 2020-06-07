Режим работы госорганов, нацкомпаний и других офисов определила главный санврач РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет дальше осуществляться деятельность государственных органов (организаций), национальных компаний, других офисов, разъяснено в постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 6 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Деятельность государственных органов (организации), национальных компаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 23 к настоящему постановлению. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников)», - отмечено в постановлении.

В документе также предписано акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 5% в течение 7 дней обеспечить деятельность государственных органов (организации), национальных компаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 23 к настоящему постановлению. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).



