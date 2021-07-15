НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Режим работы фитнес-центров сократят в Нур-Султане с 17 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новое постановление главного государственного санитарного врача об ужесточении карантина в Нур-Султане вступит в силу с 17 июля.

Работа фитнес-центров, фитнес-клубов, йога центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., будет осуществляться:

независимо от места расположения, из расчета 4 м2 тренировочного зала и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 17:00 часов для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», и с 07.00 до 20.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» с проведением групповых занятий до 5 человек, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

«Крытые бассейны с задействованием саун - строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 часов для объектов, не участвующих в проекте «Ashyq», и с 07.00 до 20.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в субботние и воскресные дни», - говорится в постановлении.

Бани с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. (строго по предварительной записи) с одновременным присутствием посетителей из расчета 4 м2 на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя будут работать:

с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме и запретом работы в субботние и воскресные дни.

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