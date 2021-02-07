Режим «природного бедствия» могут ввести на юге Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - На юге Франции может быть введён режим «природного бедствия». Об этом заявили в правительстве страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Премьер-министр Жан Кастекс накануне посетил регионы, пострадавшие от наводнений. Уровень реки Шаранты продолжает подниматься, и пика затоплений там ожидают только в понедельник. В департаментах по берегам Гаронны говорят о сильнейших за 40 лет наводнениях.

При этом проливные дожди не прекращаются уже несколько дней по всей Франции. «Оранжевый» уровень опасности наводнений сохраняется в девяти регионах, в том числе к северу от Парижа.

Нарушено сообщение и связь, эвакуированы сотни человек — в том числе более 90 заключённых одной из тюрем.

А на севере Германии ожидают прихода снежной бури, которая должна принести морозы и осадки. На этом фоне городские власти организовали эвакуацию крупнейшего в столице лагеря бездомных. Точное число его обитателей не сообщается, но известно, что там было от 40 до 50 палаток.

Метеорологи предсказывают от 15 до 40 см осадков на севере Германии, дневная температура в районе Берлина опустится до –8 градусов. Не исключают и возможных наводнений.