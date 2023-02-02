Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Режим повышенной готовности к паводку ввели в ВКО

2 Февраля 2023, 17:06
Режим повышенной готовности к паводку ввели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане с 1 февраля ввели режим повышенной готовности к паводковому периоду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

За водоёмами ведется ежедневный мониторинг.

На данный момент местными исполнительными органами вывезено более 160 тысяч кубометров снега. На период угрозы паводка в готовности находится группировка сил в количестве 1719 человек личного состава, 224 мотопомпы, 83 плавательных средства, а также более 750 единиц техники.


Фото: пресс-служба МЧС РК


Новости по теме
Трех человек пытаются освободить из-под завалов казахстанские спасатели в Газиантепе
Во всех водохранилищах есть свободные емкости для принятия паводковой воды - Минэкологии РК
Казахстанские спасатели готовятся к поисково-спасательным работам в Газиантепе
Теги:
Читайте также
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 9 февраля в 14 регионах Казахстана
Во всех водохранилищах есть свободные емкости для принятия паводковой воды - Минэкологии РК
Казахстанские спасатели готовятся к поисково-спасательным работам в Газиантепе
Сколько бесхозных гидротехнических сооружений насчитывается в Казахстане
Борт со вторым эшелоном казахстанских спасателей приземлился в Турции
О ситуации по снегозапасам в горной части Казахстана сообщили в Минэкологии
В зону повышенного риска по паводкам вошли 14 регионов Казахстана
Какова предпаводковая ситуация на реках Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Родителей выпускников обманули на десятки миллионов тенге в Алматы
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
5 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК

Лента новостей