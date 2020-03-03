Режим «открытого неба» - Правительство планирует расширить список городов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о реализации поручения Главы государства касательно внедрения режима «открытого неба» на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства с 1 ноября 2019 года на первом этапе введен режим «открытого неба» в 11 аэропортах Казахстана (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей), предусматривающий снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики. Срок действия режима «открытое небо» – 3 года, с возможностью дальнейшего продления», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что при выборе указанных аэропортов был учтен ряд факторов таких, как туристический потенциал, наличие развитой наземной инфраструктуры, оснащение необходимой специальной техникой для обслуживания современных типов воздушных судов, возможность своевременного качественного обслуживания пассажиров, а также соответствие аэродрома требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«В дальнейшем, с учетом итогов первого этапа, планируется расширить перечень городов и снять все ограничения по пятой степени «свободы воздуха». Министерство индустрии и инфраструктурного развития готово рассмотреть возможность предоставления дополнительных прав на выполнение регулярных международных рейсов в городе Актобе любой иностранной авиакомпании, которая имеет заинтересованность осуществлять рейсы в Казахстан», - отметил Премьер.

По его словам, решение о включении казахстанских аэропортов в список режима «открытое небо», определении степени «свободы воздуха» должно быть взвешенным и обоснованным с конкретным пониманием возможностей, рисков и эффекта для развития авиационной отрасли и национальной экономики, так и для казахстанских авиакомпаний.

«В целом внедрение режима «открытое небо» в казахстанских аэропортах должно быть поэтапным, на основе взаимных и равноценных прав для казахстанских и иностранных авиаперевозчиков», - заключил глава Правительства.