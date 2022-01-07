Режим особых условий введен в учреждениях УИС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Настоящий режим будет действовать до 00 часов 00 минут 19 января текущего года на основании Указов Президента Республики Казахстан о введении чрезвычайного положения, статьи 101 Уголовно-исполнительного кодекса РК, а также статьи 46 Закона РК «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от обществ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«Так, на период действия указанного режима, распорядок дня учреждений УИС будет временно изменен. С учетом складывающейся обстановки в стране принимаются временные ограничительные меры в реализации прав осужденных, предусмотренных статьями 105-113 УИК, а также следственно-арестованных лиц.

При этом, посылки и передачи для осужденных будут доставлены в порядке, определенным законодательством.

Также в соответствии с частью 9 статьи 143 УИК РК, лица, отбывающие наказание в учреждениях минимальной безопасности, будут отозваны из организаций, в которых они трудоустроены.

Всех заинтересованных лиц, просим сохранять спокойствие и отнестись с пониманием до окончания всех ограничительных мер. Также предупреждаем не распространять ложную информацию и опираться исключительно на официальные комментарии.

Напомним, согласно пункту 84 Правил внутреннего распорядка учреждений УИС, в случае не предоставления осужденным свиданий по причине ввода в учреждениях режима особых условий, неиспользованные дни будут сохранены и предоставлены в более поздние сроки», - говорится в сообщении МВД РК.