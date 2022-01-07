Режим особых условий введен в учреждениях УИС
«Так, на период действия указанного режима, распорядок дня учреждений УИС будет временно изменен. С учетом складывающейся обстановки в стране принимаются временные ограничительные меры в реализации прав осужденных, предусмотренных статьями 105-113 УИК, а также следственно-арестованных лиц.
При этом, посылки и передачи для осужденных будут доставлены в порядке, определенным законодательством.
Также в соответствии с частью 9 статьи 143 УИК РК, лица, отбывающие наказание в учреждениях минимальной безопасности, будут отозваны из организаций, в которых они трудоустроены.
Всех заинтересованных лиц, просим сохранять спокойствие и отнестись с пониманием до окончания всех ограничительных мер. Также предупреждаем не распространять ложную информацию и опираться исключительно на официальные комментарии.
Напомним, согласно пункту 84 Правил внутреннего распорядка учреждений УИС, в случае не предоставления осужденным свиданий по причине ввода в учреждениях режима особых условий, неиспользованные дни будут сохранены и предоставлены в более поздние сроки», - говорится в сообщении МВД РК.