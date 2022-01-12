Режим особых условий, действующий в колониях на период ЧП, разъяснили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за введения на территории Акмолинской области чрезвычайного положения приказом министра внутренних дел Республики Казахстан в учреждениях уголовно-исполнительной системы до 19 января текущего года введен режим особых условий. О том, в чем он заключается, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал начальник ДУИС по Акмолинской области, полковник юстиции Кайрат Айдарбеков.

«На период действия данного режима внутренний распорядок дня учреждений уголовно-исполнительной системы области изменен, принимаются временные ограничительные меры с учетом складывающейся ситуации, то есть приостановлен выход осужденных за пределы учреждения минимальной безопасности (колонии-поселение), также во всех учреждениях временно приостановлены длительные и краткосрочные свидания, передачи и телефонные переговоры», - поделился К. Айдарбеков.

По словам собеседника, эти временные ограничительные меры принимаются в целях обеспечения стабильности в учреждениях, безопасности лиц, содержащихся в учреждениях УИС области и не допущения чрезвычайных происшествий.

«Поводов для беспокойства нет, на сегодня обстановка в учреждениях УИС области стабильная, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В колониях регулярно проводятся санитарно-эпидемиологические меры по профилактике и предупреждению проникновения коронавирусной инфекции. Непредоставленные свидания, передачи будут сохранены и предоставлены более поздние сроки», - добавил спикер.

К. Айдарбеков также призвал население при наличии неподтвержденной официальным источником информации, касающейся деятельности УИС региона, обращаться за разъяснениями в ДУИС по Акмолинской области. Обо всех изменениях ситуации акмолинцы смогут узнать на страницах социальных сетей ведомства.