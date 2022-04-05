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Режим ношения масок в общественных местах отменен в Таджикистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
5 Апреля 2022, 14:36
Режим ношения масок в общественных местах отменен в Таджикистане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – Какие правила и ограничения в период пандемии коронавируса действуют для казахстанцев, планирующих посетить Таджикистан, разбирался собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Попасть из Казахстана в Таджикистан в настоящее время можно самолетом и автодорожным транспортом через наземные пункты пропуска на узбекско-таджикской границе.

По данным МИД Республики Таджикистан с 15 марта 2022 года на основании решения Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом с учётом нормализации эпидемиологической обстановки в Таджикистане были сняты ограничения, действовавшие ранее при въезде и нахождении на территории страны.

Согласно правилам, лица, планирующие посетить Таджикистан, при регистрации в аэропорту или при переходе через наземные пункты пропуска должны предоставить свидетельства (паспорт/сертификат) о полной вакцинации против COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (на русском или английском языке), взятый не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Официально признаются свидетельства о полной вакцинации против COVID-19, выданные медицинскими учреждениями стран-участниц Содружества Независимых Государств. Прохождения на территории Таджикистана дополнительной вирусологической проверки на наличие/отсутствие коронавируса не требуется. Также в Таджикистане отменен обязательный режим ношения масок в общественных местах.


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