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Режим локдауна сохранится в выходные в Алматинской области

Автор:  
Хасан Еспанов
14 Августа 2020, 18:06
Режим локдауна сохранится в выходные в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области благодаря своевременным мерам профилактики, уровень прироста заболеваемости КВИ снизился и составил 0,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Между тем, в выходные дни в областном центре будет сохранен режим локдауна. Об этом на брифинге в «Jetisý Media» сообщил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматинской области Ергали Сыдыманов.

По словам спикера, после обращений представителей бизнес-сферы, начиная с 17 августа, будет осуществляться постепенное смягчение карантинных мер.

«Учитывая пожелания общественности и представителей бизнеса, мы постепенно будем смягчать карантинные меры. Разрешим работать торговым домам, откроем летние площадки. Но при условии, что жители области и представители бизнеса не должны нарушать основные правила безопасности, то есть посещать места массового скопления, соблюдать дистанцию и масочный режим», - сказал Ергали Сыдыманов.

К слову, с 17 августа возобновят работу следующие объекты: ТРЦ, торговые дома, торговые сети, крытые рынки с ограничением по времени с 10 до 9, бутики с 11 до 5 часов вечера. В выходные дни все объекты будут закрыты.

Кроме того, продлили работу аптек и продовольственных магазинов до 9 часов вечера.

«Крытые продовольственные и непродовольственные рынки будут работать с заполняемостью на 30%, ограничение по времени в будние дни с 10 до 16 часов, оптовые рынки - с 6 утра до 12 дня. В выходные дни все рынки закрываются. Летние площадки на открытом воздухе будут работать с ограничением на посадочные места до 30 человек», - подчеркнул спикер.

Помимо этого, будут открываться дежурные группы в детских садах на 15 человек. Работа общественного транспорта будет по времени с 6 до 10 утра и с 17 до 21 вечера, с интервалом на 5 минут, заполняемость 50%. Бани, сауны, фитнес-центры, детские кабинеты коррекции, образовательные центры - с заполняемостью на 50%. Салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги - по предварительной записи.

Но следует отметить, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому, работа баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых. Попадает под запрет и деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов, работа бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков, а также работа религиозных объектов, передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.

«В целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации на выходные дни будут сохранены ограничительные меры. То есть, в выходные дни будет объявлен локдаун, и объекты массового посещения будут закрыты», - подытожил спикер.


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