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    11:20, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Режим контртеррористической операции ввели в Нальчике

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    НАЛЬЧИК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Режим контртеррористической операции (КТО) введен на территории городского округа Нальчика. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Кабардино-Балкарии (КБР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Руководствуясь требованиями федерального закона № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму», в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства, начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Ворониным С. В. принято решение о введении с 03 часов 15 минут 03 июля 2021 года правового режима контртеррористической операции на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова», - говорится в сообщении.

    С 05 часов 20 минут 03 июля 2021 года правовой режим контртеррористической операции вводится также в следующих границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) - автодорога А-158 (Прохладный - Баксан) - западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) - пойма реки Баксан.

    По данным оперштаба, в период режима КТО до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд мер и временных ограничений: проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, усиление охраны общественного порядка, ведение контроля телефонных переговоров, в случае необходимости — временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен режим КТО, и другие.


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