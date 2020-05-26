Режим карантина введен в двух районах Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дополнение к Атырау режим карантина введен в двух районах Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач Атырауской области сообщил, что к ограничительным мерам на территории Атырауской области и режима карантина в городе Атырау, карантин также объявлен в Жылыойском районе и поселке Макат Макатского района. Срок его действия до 07:00 часов 8 июня 2020 года.

С сегодняшнего дня до 8 июня запрещено пересечение карантинной зоны города Атырау за исключением случаев, предусмотренных в правилах пересечения блокпостов, утвержденных оперативным штабом Атырауской области;

Отметим, что в Жылыойском районе находится Тенгизское месторождение, где из-за вспышки коронавируса с 18 марта начал работать районный оперативный штаб, с 20 апреля - филиал областного оперативного штаба.

14 мая Атырау посетил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов. На экстренном совещании по ситуации на Тенгизском месторождении были даны поручения по стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Из-за вспышки коронавируса на Тенгизе введены особый режим и дополнительные ограничительные меры.

20 мая на Тенгиз прибыла специальная рабочая группа в составе двух заместителей акима области, ряда руководителей областных управлений и департаментов, правоохранительных органов, руководства ТШО.

На 20 мая на Тенгизском месторождении было зарегистрировано 935 случаев коронавируса среди сотрудников.

Вспышку коронавируса на Тенгизе объяснили в Минздраве.

Ранее сообщалось также о зарегистрированных пяти случаях коронавируса в Макатской районной больнице и девяти заболевших коронавирусом в Жылыойской центральной районной больнице.