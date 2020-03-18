Режим карантина в Алматы: в полиции создан колл-центр

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В департаменте полиции Алматы создадут колл-центр, где будут рассматривать поступающие от граждан вопросы и оперативно принимать меры в рамках режима карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет введено ограничение въезда и выезда автотранспортных средств за внешние границы города Алматы. В связи с чем нами выставляется 27 блок-постов, которые будут располагаться на всех въездах в город, в том числе 10 магистралях. На них ежедневно будут задействованы сотрудники полиции и Министерства обороны. В департаменте полиции будет создан колл-центр 254 40 07, который будет рассматривать поступающие от граждан вопросы и оперативно принимать меры. Дорогие сограждане, прошу вас с пониманием отнестись к принимаемым органами внутренних дел мерам, которые, в первую очередь, направлены на безопасность вас и ваших близких. Общими усилиями мы сможем преодолеть это не простое для нас время», - обратился к алматинцам в ходе онлайн-брифинга начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.