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Режим карантина в Алматы: в полиции создан колл-центр

18 Марта 2020 10:47
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Режим карантина в Алматы: в полиции создан колл-центр

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В департаменте полиции Алматы создадут колл-центр, где будут рассматривать поступающие от граждан вопросы и оперативно принимать меры в рамках режима карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Будет введено ограничение въезда и выезда автотранспортных средств за внешние границы города Алматы. В связи с чем нами выставляется 27 блок-постов, которые будут располагаться на всех въездах в город, в том числе 10 магистралях. На них ежедневно будут задействованы сотрудники полиции и Министерства обороны. В департаменте полиции будет создан колл-центр 254 40 07, который будет рассматривать поступающие от граждан вопросы и оперативно принимать меры. Дорогие сограждане, прошу вас с пониманием отнестись к принимаемым органами внутренних дел мерам, которые, в первую очередь, направлены на безопасность вас и ваших близких. Общими усилиями мы сможем преодолеть это не простое для нас время», - обратился к алматинцам в ходе онлайн-брифинга начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.
На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


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Ключевые слова: Алматы, Безопасность, МВД РК, Общество, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Данияр Дауталиев

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