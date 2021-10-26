Режим карантина продлили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал постановление о продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач города постановил продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Жителям и гостям города запрещается проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое) за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, связанных с массовым скоплением людей (с ограничением количества людей) при условии наличия «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Также ограничивается передвижение по городу лиц старше 65 лет.

При посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

В выходные дни в городе допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинация, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей. Требования к наличию «зеленого» статуса и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные вокзалы, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

В будние дни разрешается работа для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq до 03:00 часов, лидеров проекта - до 05:00 часов.

Постановление вступает в силу с 26 октября 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.