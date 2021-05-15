Режим карантина продлевается в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В городе Шымкенте продлен режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач города Шымкента Абдиманап Тулебаев постановил продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Шымкенте с 16 мая 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Жителям и гостям города Шымкента по-прежнему запрещено проводить мероприятия, связанные с массовым скоплением людей (поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое). Лицам старше 65 лет нужно ограничить передвижение по городу.

При посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) жителям мегаполиса необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

Продлевается запрет на работу банкетных залов, школьных столовых, а также запрет на проведение поминок, тоев, дней рождений, юбилеев, проводов, кудалык, беташар и других торжественных, памятных мероприятий в объектах общественного питания и в других местах.

В обычном режиме продолжат работать парки, скверы и набережные, автовокзалы и автостанции.

В четвертой четверти 2020-2021 учебного года обучение в традиционном формате предусматривается в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек, а в комбинированном формате - в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек. Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время разрешается в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения.

Штатно учатся во втором семестре cтуденты первых курсов колледжей и вузов.

Согласно документу, будет увеличено количество автобусов, микроавтобусов на линиях в часы пик, в остальное время устанавливается равномерный график движения.

Главный санврач мегаполиса поручил обеспечить мониторинг всех объектов, возобновивших свою работу (рынки, общественный транспорт, коммунальные объекты, парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны, спортивные объекты, объекты торговли, общественного питания, банки, ЦОНы, отделения АО «Казпочта», организации и учреждения вне зависимости от форм собственности и др.) на соблюдение санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, усилить работу мониторинговых мобильных групп города и Единого координационного центра.

С учетом планируемых объемов поставок вакцины в город Шымкент продолжится вакцинация против КВИ медицинских работников, педагогов, участковых полицейских, сотрудников службы внутренних дел, обороны, департамента по чрезвычайным ситуациям, департамента Комитета национальной безопасности, городской прокуратуры с районными подразделениями, студентов, персонала и контингента медико-социальных учреждений, персонала закрытых детских учреждений, государственные служащих, лиц с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и сердечно-сосудистой системы) и других лиц старше 18 лет по месту прикрепления.

Настоящее постановление вводится в действие с 16 мая 2021 года. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.