Режим «Хатико»: авиакомпании ответили на жалобы казахстанских туристов

9 Декабря 2022, 20:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Задержки рейсов постепенно становятся привычными для казахстанских туристов. Они сталкиваются с тем, что их рейсы задерживают не на несколько часов, а на несколько суток. Министр индустрии и инфраструктурного развития, а также казахстанские авиакомпании ответили на жалобы туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вчера в кулуарах пленарного заседания Сената министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прокомментировал вопрос задержки рейсов авиакомпаний.

«Мы обсуждали закон «О транспорте» здесь в здании Сената. Опять мы ужесточаем требования к компаниям. Опять такие случаи у нас есть. Мы даем достаточно жесткую оценку. Вы помните, что летом у «Scat», «Air Astana» были задержки, мы практически каждую неделю штрафовали. Вроде бы все наладилось, но сейчас вновь начинается. Здесь два пути. В первую очередь, это администрирование. Это все-таки ответственность компании, ее логистики. Они должны предусматривать форс-мажорные обстоятельства. Второе – увеличивать парк наших самолетов. Только в этом году мы закупили 14 самолетов, в том числе 9 новых самолетов купил «Scat». До 2025 года мы планируем закупить 51 новый самолет и будем увеличивать количество. Пока так будем эту проблему решать», - пояснил министр.

Глава ведомства также отметил, что в случае задержки рейсов авиакомпании обязаны предоставить гостиницу, питание.

«Это все в законе прописано. Необходимо в КГА обратиться. Надо понимание найти по этому рейсу, где зона ответственности туроператора, а где зона ответственности авиакомпании. КГА по моему поручению разбирается. Будем смотреть, опять ужесточать требования, чтобы компании тоже начали открывать операционную деятельность. Мы туда не вмешиваемся. Здесь надо смотреть и садиться за стол переговоров по рейсам, и говорить, что мы защищаем интересы населения в первую очередь. Мы требуем, чтобы они обновляли транспорт», - сказал Каирбек Ускенбаев.

По словам министра, что касается ужесточения мер, штрафов, требований по обеспечению будет больше. Министр также пообещал проверить каждую задержку, которые происходят по причинам, не зависящим от компании.

В социальных сетях также разлетелась информация о группе туристов, которые несколько суток не могли вылететь на Пхукет из Астаны.

«В целом по Пхукету комиссия КГА проверяет. Я дам поручение, чтобы выяснили, что случилось», - добавил Каирбек Ускенбаев.

В пресс-службе авиакомпании «Scat» заявили, что задержка вылета рейса «Астана-Пхукет» 1 декабря стала причиной того, что дальнейшее расписание полетов на некоторых рейсах авиакомпании в последующие дни было частично сдвинуто.

«Авиакомпания приняла все возможные меры для того, чтобы урегулировать ситуацию и своевременно доставить пассажиров в пункт назначения. На время ожидания иногородним пассажирам предоставили проживание в отелях с обеспечением всего необходимого. Авиакомпанией задействованы резервные воздушные суда, оптимизировано расписание полетов. По вопросам компенсаций необходимо обратиться в турагентство, в котором приобретался туристический пакет. Компенсации будут выплачены компанией в обязательном порядке», - пояснили в пресс-службе авиакомпании «Scat».

Туристы также поделились подробностями случившегося.

«Мы общаемся через турагентство (с авиакомпанией, прим. ред.). Претензию свою написали о том, что несколько раз переносили рейс из Астаны на Пхукет. Обещают ответить, пока ждем. В чате собралось около 100 человек. У всех похожие проблемы. Есть несколько человек, у которых проблема с багажом. Они до сих пор не могут получить свой багаж. Мы получили свой багаж через сутки. Мы должны были вылететь 1 декабря. Потом произошли изменения. По итогу мы вылетели 3 декабря. Произошла такая ситуация, что люди сдали багаж, а рейс отменили. Весь багаж остался в аэропорту. Когда мы несколько раз переспрашивали доставят ли наш багаж на Пхукет, нам отвечали, что доставят. Нашего багажа не оказалось. Специально в багажном отделе начали оформлять утерю багажа. Оформив утерю багажа, разъехались по гостиницам. Багаж пришел следующим рейсом. Среди массы людей есть и те, кто до сих пор не получил багаж», - рассказал Арман.

По его словам, иногородним туристам предоставили гостиницу, но они жаловались на то, что гостиница расположена далеко от города и с не очень хорошими условиями.

«Когда вы находитесь в отпуске, хотите приехать и отдыхать, но весь свой отпуск тратите на то, чтобы переписываться, составлять претензии, кто-то иски в суд готовит, коллективные иски. Вместо отдыха вы сидите и разбираетесь», - поделился турист.

В авиакомпании «Scat» пояснили, что информация о том, что некоторые туристы не получили багаж, недействительная.

«Все получили багаж», - добавили в пресс-службе авиакомпании.

Задержки рейсов наблюдались также у авиакомпании «Air Astana».

«Рейс 852 «Астана-Алматы» должен был лететь в 11:30. Перенесли на 13:25. Задержали до 13:25 из-за позднего прибытия самолета из Чэнду. По большей части еще был встречный ветер», - сухо прокомментировали в «Air Astana».