Режим ЧС ввели в шести районах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В шести районах области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального масштаба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Жамбылской области.

Постановлением Премьер-Министра РК в Байзакском, Жамбылской, Кордайском, Меркенском, Т.Рыскулова и Таласском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального масштаба.

«В связи с этим, решается вопрос о выделении средств из чрезвычайного резерва Правительства РК на покрытие убытков фермеров, вызванных аномально жаркой погодой и нехваткой воды в названных выше районах области», - сообщили в акимате региона.

Напомним, ожидается, что в следствие нехватки поливной воды и аномально жаркой погодой в текущем году потери урожая составят порядка 25-30 процентов по сравнению с прошлым годом.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, на совещании под председательством Премьер-Министра РК в июле текущего года по инициативе главы региона был поднят вопрос об объявлении региональной чрезвычайной ситуации», - отметили в акимате.

Согласно протокольного поручения главы Правительства была создана межведомственная рабочая группа.

В состав группы вошли представители Министерств сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов, Комитета водных ресурсов, Жамбылского областного филиала «Казводхоз» и местных исполнительных органов.

Члены рабочей группы побывали на полях, ознакомились с ситуацией и провели встречи с руководителями крестьянских хозяйств.

Кроме того, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов лично встретился с местными фермерами в ходе рабочей поездки в регион и ознакомился со сложившейся ситуацией.

По итогам проведенной комплексной работы было выдвинуто предложение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального масштаба и выплате компенсаций крестьянским хозяйствам, которое было поддержано.

На сегодняшний день в шести районах региона продолжается совместная работа рабочих групп и научно-исследовательских институтов по подсчету ущерба.

Объем нанесенного крестьянским хозяйствам ущерба будет определен до завершения вегетационного периода, а в ближайшие дни будет уточнена площадь непригодных полей и объем убытков.

В связи с этим, аким Жамбылской области поставил перед ответственными протокольную задачу строго следить за законностью подсчета объема ущерба фермеров.