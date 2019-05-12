Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02:45 416
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:41 487
-
вчера 21:28 382
-
вчера 21:03 430
-
вчера 20:55 609
-
-
вчера 20:02 429
-
-
вчера 19:18 408
-
вчера 18:47 369
-
вчера 18:20 687
-
-
вчера 17:18 431
-
вчера 16:41 380
-
-
-
вчера 15:08 607
-
-
-
вчера 14:30 764
-
-
вчера 13:48 608
-
-
-
-
вчера 12:11 1063
-
вчера 11:48 663
Режим ЧС ввели в поселке под Ростовом после взрыва в доме
12 Мая 2019 11:10 125
Поделиться:
РОСТОВ-НА-ДОНУ. КАЗИНФОРМ-ТАСС - В Ростовской области в результате взрыва газа в жилом доме погибли два человека. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в поселке Чистоозерный Ростовской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме на улице Ленина в Каменском районе Ростовской области.
«В поселке Чистоозерный введен режим ЧС. В пункте временного размещения (находятся) 13 человек, на месте работают психологи МЧС России», - сказали в пресс-службе.
Отмечается, на месте работают психологи МЧС России.
Фото : МЧС России
Ключевые слова: Россия, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Второй автобус за три дня сгорел в Петропавловске
- Группу квартирных воров обезвредили в Алматинской области
- Пенсионерка получила перелом ноги из-за резкого торможения автобуса в Алматы
- Французские депутаты приняли законопроект о реставрации в соборе Парижской Богоматери
- Стало известно, кто спас ценой своей жизни тонувшую девочку в Нур-Султане
- Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн