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Режим ЧС ввели в поселке под Ростовом после взрыва в доме

12 Мая 2019 11:10 125
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Режим ЧС ввели в поселке под Ростовом после взрыва в доме

 РОСТОВ-НА-ДОНУ. КАЗИНФОРМ-ТАСС - В Ростовской области в результате взрыва газа в жилом доме погибли два человека. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в поселке Чистоозерный Ростовской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме на улице Ленина в Каменском районе Ростовской области.

«В поселке Чистоозерный введен режим ЧС. В пункте временного размещения (находятся) 13 человек, на месте работают психологи МЧС России», - сказали в пресс-службе.

Отмечается, на месте работают психологи МЧС России.

Фото : МЧС России

 

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Ключевые слова: Россия, Происшествия,
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