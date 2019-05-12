Режим ЧС ввели в поселке под Ростовом после взрыва в доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ. КАЗИНФОРМ-ТАСС - В Ростовской области в результате взрыва газа в жилом доме погибли два человека. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в поселке Чистоозерный Ростовской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме на улице Ленина в Каменском районе Ростовской области.

«В поселке Чистоозерный введен режим ЧС. В пункте временного размещения (находятся) 13 человек, на месте работают психологи МЧС России», - сказали в пресс-службе.

Отмечается, на месте работают психологи МЧС России.

Фото : МЧС России