Режим ЧС ввели в кыргызском городе Ош
В Кыргызстане на территории города Ош 18 мая 2024 года введен «режим чрезвычайной ситуации» из-за нестабильной погоды, вызванной обильными осадками, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным мэрии Оша, такое решение принято на заседании Штаба гражданской защиты под председательством мэра города Ош Бакытбека Жетигенова. Режим будет действовать до урегулирования последствий селей.
— Руководителям служб гражданской защиты города Ош, городских и муниципальных учреждений и организаций, МТУ и территориальным управлениям сел поручено ликвидировать последствия схода селей на территории города и провести комплексные мероприятия, в том числе работу по очистке и уборке территорий, подвергшихся подтоплению, восстановлению поврежденных паводкозащитных каналов и заграждений, усиления предупредительных мероприятий, контролю за состоянием городских ирригационных сетей и водоотводных каналов, а также усиления разъяснительной работы с жителями с целью беспрепятственного обеспечения доступа для спецтехники к селевым каналам и ирригационным сетям, — говорится в сообщении.