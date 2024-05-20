Режим ЧС ввели в кыргызском городе Ош

По данным мэрии Оша, такое решение принято на заседании Штаба гражданской защиты под председательством мэра города Ош Бакытбека Жетигенова. Режим будет действовать до урегулирования последствий селей.

— Руководителям служб гражданской защиты города Ош, городских и муниципальных учреждений и организаций, МТУ и территориальным управлениям сел поручено ликвидировать последствия схода селей на территории города и провести комплексные мероприятия, в том числе работу по очистке и уборке территорий, подвергшихся подтоплению, восстановлению поврежденных паводкозащитных каналов и заграждений, усиления предупредительных мероприятий, контролю за состоянием городских ирригационных сетей и водоотводных каналов, а также усиления разъяснительной работы с жителями с целью беспрепятственного обеспечения доступа для спецтехники к селевым каналам и ирригационным сетям, — говорится в сообщении.