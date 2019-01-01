Режим ЧС ввели в Челябинской области РФ из-за взрыва в жилом доме

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - При взрыве бытового газа в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске обрушился один из подъездов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По последним данным, погибли семь человек. В городе объявили режим ЧС, позднее его ввели на всей территории Челябинской области.

Что известно об инциденте



В понедельник утром в Магнитогорске произошел взрыв, предварительно, бытового газа, в десятиэтажном жилом доме, из-за чего обрушились перекрытия в одном из подъездов. Есть вероятность обрушения еще двух. Всего в доме 12 подъездов, в нем проживают 1,1 тыс человек.

В МЧС сообщили, что погибли семь человек, их тела извлечены из-под завалов. Согласно последним данным ведомства, не установлена судьба 35 человек, проживавших в пострадавшей от обрушения части дома. Министерство распространило список жильцов, с которыми нет связи. В свою очередь, власти Магнитогорска распространили список 45 жильцов дома, с которыми пока не могут установить связь.



На месте проводятся поисково-спасательные работы. Для ликвидации последствий ЧП привлекли более 1,3 тыс человек и 200 единиц техники. В МЧС заявили, что аварийно-спасательные работы должны быть завершены в короткие сроки. Однако морозы и угроза дальнейшего обрушения дома осложняют работы. Штаб на месте ЧП будет работать круглосуточно.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения дома.

Все развлекательные мероприятия в Магнитогорске были отменены. Также отменено большинство праздничных мероприятий в Челябинской области.





