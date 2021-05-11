Режим ЧС введут в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области будет введен режим ЧС. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня акимат Восточно-Казахстанской области объявит ЧС городского масштаба в районе города Риддер», - сказал Талгат Уали на встрече с журналистами.

Он также сообщил, что в Риддере уже полностью ликвидирован пожар.

«Сейчас идет тушение отдельных участков леса, там идет тление стволовых деревьев. Ближе к вечеру наши силы и средства полностью потушат данный пожар», - выразил надежду Т. Уали.

Напомним, 10 мая в Риддере произошел масштабный пожар. По линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.

В 7 часов 00 минут в поселке Лесхоз объявлена ликвидация пожара в жилой зоне и хозяйственных постройках.



