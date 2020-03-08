Режим ЧС введен в Нью-Йорке из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Эпидемия Covid-19, вызванная коронавирусом, охватила уже более чем 90 стран, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Новые случаи заболевания отмечены в Сербии, Словакии, Ватикане, Парагвае, Перу, Камеруне и Того. В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил в штате режим чрезвычайной ситуации после того, как за последние сутки число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом почти удвоилось. В целом по штату насчитывается уже 89 случаев.

Выступая на пресс-конференции, губернатор отметил, что в последние дни медицинские власти штата вели «агрессивную проверку» на наличие вируса. Ранее десятки людей в качестве превентивной меры были помещены под принудительный карантин.

«Нет никаких сомнений в том, что массированный карантин является лучшим способом замедлить распространение инфекции», - подчеркнул Куомо.

По всему миру число заболевших превысило 105 тысяч человек, из них более 24 тысяч - за пределами Китая. Всего зарегистрировано 3400 летальных исходов, из них около 3100 - в Китае.



