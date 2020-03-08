+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -4 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Режим ЧС введен в Нью-Йорке из-за коронавируса

8 Марта 2020 23:10
Поделиться:
Режим ЧС введен в Нью-Йорке из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Эпидемия Covid-19, вызванная коронавирусом, охватила уже более чем 90 стран, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Новые случаи заболевания отмечены в Сербии, Словакии, Ватикане, Парагвае, Перу, Камеруне и Того. В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Новости по теме
Первая смерть от коронавируса в Латинской Америке
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Болгарии и Бангладеш 16 миллионов человек оказались на карантине в Италии из-за коронавируса В столице США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил в штате режим чрезвычайной ситуации после того, как за последние сутки число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом почти удвоилось. В целом по штату насчитывается уже 89 случаев.

Выступая на пресс-конференции, губернатор отметил, что в последние дни медицинские власти штата вели «агрессивную проверку» на наличие вируса. Ранее десятки людей в качестве превентивной меры были помещены под принудительный карантин.

«Нет никаких сомнений в том, что массированный карантин является лучшим способом замедлить распространение инфекции», - подчеркнул Куомо.

По всему миру число заболевших превысило 105 тысяч человек, из них более 24 тысяч - за пределами Китая. Всего зарегистрировано 3400 летальных исходов, из них около 3100 - в Китае.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив