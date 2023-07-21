Режим ЧС в энергосекторе года до 2026 года предлагают ввести в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане предлагают ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе до 2026 года. С таким предложением выступил министр энергетики КР Таалайбек Ибраев на заседании Кабинета министров КР по итогам 1 полугодия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



По информации министра, складывающиеся климатические условия, связанные с низким притоком воды в реке Нарын, нехваткой электроэнергии и недостатком мощностей по генерации, вызывают необходимость принятия срочных мер для решения проблем в энергетической сфере страны. По прогнозным данным Минэнерго КР, в 2023 году дефицит электроэнергии составит 3 млрд кВт.ч, в последующие года продолжится рост, в 2026 году показатель может достигнуть 5-6 млрд кВт.ч.

«Таким образом, предлагаю издать указ президента о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе Кыргызской Республики с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2026 года», - сказал министр энергетики КР Т.Ибраев.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики Кыргызской Республики

Глава кабмина КР Акылбек Жапаров поддержал предложение Министерства энергетики КР.