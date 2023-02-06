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Режим ЧС техногенного характера объявили в Рудном

6 Февраля 2023, 13:50
Режим ЧС техногенного характера объявили в Рудном

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Несмотря на то, что все системы жизнеобеспечения города Рудного работают в штатном режиме, в городе объявлен режим ЧС. Причина - участившиеся случаи аварий и порывов сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Ситуация стабильная. Тем не менее, в связи с тем, что на некоторых участках тепловых, водопроводных, канализационных сетей из-за высокой степени износа участились случаи аварий и порывов, акиматом города с целью недопущения случаев промерзания сетей в период проведения отопительного сезона, а также экстренного реагирования, привлечения дополнительных сил и финансового обеспечения, была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного значения», - сообщили в акимате.

Ситуация, заверили здесь, не влияет на системы жизнеобеспечения и функционирование городских систем.

27 января 24 многоэтажки и 59 частных домов остались без отопления в Рудном из-за порыва теплотрассы. Порыв произошел на том же месте, что и неделю назад. Тогда без тепла остались несколько десятков домов, а также более сотни частных домов и зданий

На месте побывал и ознакомился с последствиями аварии Президент Касым-Жомарт Токаев и дал соответствующие поручения по нормализации ситуации.


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