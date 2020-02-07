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вчера 21:56
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вчера 19:53
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вчера 16:22
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Режим ЧС сохраняется в нескольких поселках Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В нескольких посёлках и районах всё ещё сохраняется режим ЧС. Акимы данных населённых пунктов объявили его в связи с сильной заснеженностью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Режим ЧС в нескольких посёлках Осакаровского района был введён с 17 января 2020 года. Это решение местная власть приняла в связи с обильным снегопадом, что привело к закрытию трасс и десятки водителей автомашин, грузовиков, пассажиров были расположены в посёлках района. Режим был введен с целью обеспечения людей питанием, тёплыми вещами, обогревом.
«Режим ЧС остаётся в силе в ранее объявленных посёлках, таких как Сарыозек, Карагайлы, Сункар, Пионерский, Озерный, Николаевский, Тельманский, Кундуздинский сельские округа, а также посёлки Осакаровка и Молодежный», – сообщили в пресс-службе акима Осакаровского района.
Отметим, что режим ЧС действует только в указанных посёлках и сельских округах. На остальные населенные пункты режим ЧС не распространяется. В зону чрезвычайных ситуаций за последние дни новые посёлки района добавлены не были. Ситуация находится на постоянном контроле районного акимата и ДЧС области.
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