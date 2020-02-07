+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: -3 °С
USD 378.31 EUR 414.36
RUB 5.93 CNY 54.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Режим ЧС сохраняется в нескольких поселках Карагандинской области

7 Февраля 2020 20:18
Поделиться:
Режим ЧС сохраняется в нескольких поселках Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В нескольких посёлках и районах всё ещё сохраняется режим ЧС. Акимы данных населённых пунктов объявили его в связи с сильной заснеженностью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Осадки ожидаются на большей части территории Казахстана 8 февраля
О шторме предупредили жителей столицы и нескольких областей На спасательной технике вывозили из заснеженного села заболевшего малыша в СКО Похолодание ожидается в западных и северных областях Казахстана

Режим ЧС в нескольких посёлках Осакаровского района был введён с 17 января 2020 года. Это решение местная власть приняла в связи с обильным снегопадом, что привело к закрытию трасс и десятки водителей автомашин, грузовиков, пассажиров были расположены в посёлках района. Режим был введен с целью обеспечения людей питанием, тёплыми вещами, обогревом.

«Режим ЧС остаётся в силе в ранее объявленных посёлках, таких как Сарыозек, Карагайлы, Сункар, Пионерский, Озерный, Николаевский, Тельманский, Кундуздинский сельские округа, а также посёлки Осакаровка и Молодежный», – сообщили в пресс-службе акима Осакаровского района.

Отметим, что режим ЧС действует только в указанных посёлках и сельских округах. На остальные населенные пункты режим ЧС не распространяется. В зону чрезвычайных ситуаций за последние дни новые посёлки района добавлены не были. Ситуация находится на постоянном контроле районного акимата и ДЧС области.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Акимат, Погода,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив