Режим ЧС сохраняется в нескольких поселках Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В нескольких посёлках и районах всё ещё сохраняется режим ЧС. Акимы данных населённых пунктов объявили его в связи с сильной заснеженностью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Режим ЧС в нескольких посёлках Осакаровского района был введён с 17 января 2020 года. Это решение местная власть приняла в связи с обильным снегопадом, что привело к закрытию трасс и десятки водителей автомашин, грузовиков, пассажиров были расположены в посёлках района. Режим был введен с целью обеспечения людей питанием, тёплыми вещами, обогревом.

«Режим ЧС остаётся в силе в ранее объявленных посёлках, таких как Сарыозек, Карагайлы, Сункар, Пионерский, Озерный, Николаевский, Тельманский, Кундуздинский сельские округа, а также посёлки Осакаровка и Молодежный», – сообщили в пресс-службе акима Осакаровского района.

Отметим, что режим ЧС действует только в указанных посёлках и сельских округах. На остальные населенные пункты режим ЧС не распространяется. В зону чрезвычайных ситуаций за последние дни новые посёлки района добавлены не были. Ситуация находится на постоянном контроле районного акимата и ДЧС области.